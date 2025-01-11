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Сегодня, 05:29

«Чикаго» уступил «Детройту», у Михеева результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
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«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Детройту» со счетом 3:5.

В составе «Блэкхокс» отличились Райан Донато и Теуво Терявяйнен, оформивший дубль, Илья Михеев отметился результативной передачей. У «Рэд Уингз» шайбы забросили Алекс Дебринкэт, Лукас Рэймонд, Эндрю Копп, Альберт Юханссон и Марко Каспер, Патрик Кейн сделал три результативных паса.

После этого матча «Чикаго» с 30 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Детройт» с 42 очками — на 11-й строчке «Востока».

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НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Чикаго Блэкхокс
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