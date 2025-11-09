Видео
9 ноября, 23:42

«Чикаго» на выезде победил «Детройт»

Алина Савинова

«Чикаго» обыграл «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Блэкхокс» 3 (1+2) очка набрал Коннор Бедард, по 2 (1+1) результативных балла на свой счет записали Тайлер Бертуцци, Теуво Терявяйнен и Андре Бураковски, еще одну шайбу забросил Оливер Мур. Автором единственного гола «Ред Уингз» стал Дилан Ларкин.

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев не отметился результативными действиями в этой игре.

«Чикаго» набрал 19 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» с 18 очками опустился на восьмую позицию на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 21:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Чикаго

1

  • Neil

    Чёт моторчики посыпалсиь.

    10.11.2025

