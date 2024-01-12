«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Детройт» и продлил победную серию до девяти матчей

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Детройт» со счетом 3:2.

В составе «Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Дарнелл Нерс. У «Рэд Уингз» шайбы забросили Эндрю Копп и Олли Мяяття.

«Эдмонтон» продлил победную серию до девяти матчей и с 45 очками расположился на седьмом месте в Западной конференции. «Детройт» с 45 очками — на 11-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Копп — 6, 43:34 — 1:0. Макдэвид — 16 (Хаймэн), 49:12 — 1:1. Хаймэн — 27 (Нюджент-Хопкинс, Экхольм), 54:00 — 1:2. Мяяття — 2 (Раймонд, Ларкин), 56:03 — 2:2. Нерс — 6, 61:20 — 2:3.

Вратари: Лион — Пикар.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 17 (6+5+6+0) — 47 (16+11+19+1).

Наши: — - -.

12 января. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.