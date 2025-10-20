Видео
20 октября, 00:21

«Детройт» переиграл «Эдмонтон»

Павел Лопатко

«Детройт» победил «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Детройт» по два гола забили Дилан Ларкин и Эммит Финни, за «Эдмонтон» — Ноа Филп и Леон Драйзайтль. Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подкользин ассистировал Филпу.

«Детройт» выиграл пятый матч подряд и занимает второе место в Восточной конференции (шесть матчей, 10 очков), «Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд и идет на 11-м месте в Западной конференции (шесть матчей, пять очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 октября, 22:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Эдмонтон
17

  • Stranger in the Night

    Что-то оба финалиста КС както очень не очень. Но Флориде с ее двумя подряд Кубками и кучей травм этой еще простительно. А тут что происходит?

    20.10.2025

  • shpasic

    сколько Макдэвиду ещё до Великого Гретцки?

    20.10.2025

  • Neil

    Ай да крылышки, ай да молодцы! Мотор рев?т! Ларкин в огне! Такое положение дел мне по душе)

    20.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Оба финалиста КС по традиции хреново начали следующую регулярку. Совпадение? Не думаю...

    20.10.2025

  • True Timati

    Жалкое зрелище производят команды из Альберты. И если одна в глубокой престройке и, по-моему, все еще в шоке от обмена Ткачука на Юбердо, то вторая с неким "лучшим игроком здесь и сейчас" в глубоком кризисе. Как прибил новый контракт Макдэвида всю команду

    20.10.2025

  • bvp

    Мак и на 12 не играет.

    20.10.2025

  • Sn0w

    Ну это же НХЛ. Если говорим "первый номер драфта", то всегда подразумеваем Эдмонтон.

    20.10.2025

  • Андрей Андрей

    ты про Эдмонтон?

    20.10.2025

  • Андрей Андрей

    да,еще несколько лет и он дочапает.

    20.10.2025

  • Андрей Андрей

    В этом сезоне Крылья должны выйти в по. Вроде у Стива налаживается результат.

    20.10.2025

  • Sn0w

    За такую несерьезную зарплату не то что усердно работать нельзя, за неё надо немножко вредить, чем он и занимается.

    20.10.2025

  • Sn0w

    Там что, кто-то сильный на первом месте следующего драфта планируется?

    20.10.2025

  • igogohruhru

    внезапно в этом году ойлерз - это детройт. патрикейн идет за 4м кубком

    20.10.2025

  • Maks

    Что говорить? Не понятно что, происходит со Свечниковым, а ему еще совсем немного лет.

    20.10.2025

  • Женек10

    Если кто-то будет писать про засуху 40-летнего Овечкина, пусть посмотрят на стату некоего 28-летнего Макдэвида и временно заткнутся

    20.10.2025

  • Женек10

    ну так зачем тратить силы где сложно? 1-2 очками никто не восхитится, зато как наберет 4-5 на могучих акулах и все снова будут восхвалять

    20.10.2025

  • alehan.227472

    Че с коннаром не то? Как выезд на Восток так ни голов, ни очков, нихера одни минуса...Бережёт силы на грандов сан хосе, анахайм, калгари?

    20.10.2025

    Василий Подколзин
    Дилан Ларкин
    НХЛ
    ХК Детройт Ред Уингз
    ХК Эдмонтон Ойлерз
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя