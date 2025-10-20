«Детройт» переиграл «Эдмонтон»

20 октября, 00:21
«Детройт» победил «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
За «Детройт» по два гола забили Дилан Ларкин и Эммит Финни, за «Эдмонтон» — Ноа Филп и Леон Драйзайтль. Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подкользин ассистировал Филпу.
«Детройт» выиграл пятый матч подряд и занимает второе место в Восточной конференции (шесть матчей, 10 очков), «Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд и идет на 11-м месте в Западной конференции (шесть матчей, пять очков).
Stranger in the Night
Что-то оба финалиста КС както очень не очень. Но Флориде с ее двумя подряд Кубками и кучей травм этой еще простительно. А тут что происходит?
20.10.2025
shpasic
сколько Макдэвиду ещё до Великого Гретцки?
20.10.2025
Neil
Ай да крылышки, ай да молодцы! Мотор рев?т! Ларкин в огне! Такое положение дел мне по душе)
20.10.2025
Adiоs Amigos R
Оба финалиста КС по традиции хреново начали следующую регулярку. Совпадение? Не думаю...
20.10.2025
True Timati
Жалкое зрелище производят команды из Альберты. И если одна в глубокой престройке и, по-моему, все еще в шоке от обмена Ткачука на Юбердо, то вторая с неким "лучшим игроком здесь и сейчас" в глубоком кризисе. Как прибил новый контракт Макдэвида всю команду
20.10.2025
bvp
Мак и на 12 не играет.
20.10.2025
Sn0w
Ну это же НХЛ. Если говорим "первый номер драфта", то всегда подразумеваем Эдмонтон.
20.10.2025
Андрей Андрей
ты про Эдмонтон?
20.10.2025
Андрей Андрей
да,еще несколько лет и он дочапает.
20.10.2025
Андрей Андрей
В этом сезоне Крылья должны выйти в по. Вроде у Стива налаживается результат.
20.10.2025
Sn0w
За такую несерьезную зарплату не то что усердно работать нельзя, за неё надо немножко вредить, чем он и занимается.
20.10.2025
Sn0w
Там что, кто-то сильный на первом месте следующего драфта планируется?
20.10.2025
igogohruhru
внезапно в этом году ойлерз - это детройт. патрикейн идет за 4м кубком
20.10.2025
Maks
Что говорить? Не понятно что, происходит со Свечниковым, а ему еще совсем немного лет.
20.10.2025
Женек10
Если кто-то будет писать про засуху 40-летнего Овечкина, пусть посмотрят на стату некоего 28-летнего Макдэвида и временно заткнутся
20.10.2025
Женек10
ну так зачем тратить силы где сложно? 1-2 очками никто не восхитится, зато как наберет 4-5 на могучих акулах и все снова будут восхвалять
20.10.2025
alehan.227472
Че с коннаром не то? Как выезд на Восток так ни голов, ни очков, нихера одни минуса...Бережёт силы на грандов сан хосе, анахайм, калгари?
20.10.2025