«Детройт» переиграл «Эдмонтон»

«Детройт» победил «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. За «Детройт» по два гола забили Дилан Ларкин и Эммит Финни, за «Эдмонтон» — Ноа Филп и Леон Драйзайтль. Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подкользин ассистировал Филпу. «Детройт» выиграл пятый матч подряд и занимает второе место в Восточной конференции (шесть матчей, 10 очков), «Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд и идет на 11-м месте в Западной конференции (шесть матчей, пять очков). НХЛ. Регулярный чемпионат

19 октября, 22:00. Little Caesars Arena (Детройт) Детройт Эдмонтон

Stranger in the Night Что-то оба финалиста КС както очень не очень. Но Флориде с ее двумя подряд Кубками и кучей травм этой еще простительно. А тут что происходит? 20.10.2025

shpasic сколько Макдэвиду ещё до Великого Гретцки? 20.10.2025

Neil Ай да крылышки, ай да молодцы! Мотор рев?т! Ларкин в огне! Такое положение дел мне по душе) 20.10.2025

Adiоs Amigos R Оба финалиста КС по традиции хреново начали следующую регулярку. Совпадение? Не думаю... 20.10.2025

True Timati Жалкое зрелище производят команды из Альберты. И если одна в глубокой престройке и, по-моему, все еще в шоке от обмена Ткачука на Юбердо, то вторая с неким "лучшим игроком здесь и сейчас" в глубоком кризисе. Как прибил новый контракт Макдэвида всю команду 20.10.2025

bvp Мак и на 12 не играет. 20.10.2025

Sn0w Ну это же НХЛ. Если говорим "первый номер драфта", то всегда подразумеваем Эдмонтон. 20.10.2025

Андрей Андрей ты про Эдмонтон? 20.10.2025

Андрей Андрей да,еще несколько лет и он дочапает. 20.10.2025

Андрей Андрей В этом сезоне Крылья должны выйти в по. Вроде у Стива налаживается результат. 20.10.2025

Sn0w За такую несерьезную зарплату не то что усердно работать нельзя, за неё надо немножко вредить, чем он и занимается. 20.10.2025

Sn0w Там что, кто-то сильный на первом месте следующего драфта планируется? 20.10.2025

igogohruhru внезапно в этом году ойлерз - это детройт. патрикейн идет за 4м кубком 20.10.2025

Maks Что говорить? Не понятно что, происходит со Свечниковым, а ему еще совсем немного лет. 20.10.2025

Женек10 Если кто-то будет писать про засуху 40-летнего Овечкина, пусть посмотрят на стату некоего 28-летнего Макдэвида и временно заткнутся 20.10.2025

Женек10 ну так зачем тратить силы где сложно? 1-2 очками никто не восхитится, зато как наберет 4-5 на могучих акулах и все снова будут восхвалять 20.10.2025