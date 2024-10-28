«Эдмонтон» обыграл «Детройт» благодаря голу Драйзайтля в овертайме

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у гостей забили Леон Драйзайтль и Эван Бушар, у хозяев отличились Джей Ти Компер и Эндрю Копп.

В овертайме Драйзайтль сделал дубль и забросил победную шайбу.

«Эдмонтон» поднялся на десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 9 очками в 9 матчах. «Детройт» идет на десятой строчке «Востока» с 9 очками в 9 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Комфер — 3 (Кейн, Копп), 3:28 — 1:0. Драйзайтль — 5 (Макдэвид, Бушар), 28:46 — 1:1. Копп — 4 (Питри, Кейн), 29:28 — 2:1. Бушар — 3 (Драйзайтль, Экхольм), 50:47 — 2:2. Драйзайтль — 6 (бол., Экхольм, Макдэвид), 60:18 — 2:3.

Вратари: Тэлбот — Пикар.

Штраф: 9 — 7.

Броски: 27 (13+7+7+0) — 32 (5+16+10+1).

Наши: Тарасенко (12.34/0/-2) — Подколзин (11.25/0/-2).

28 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.