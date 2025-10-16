«Флорида» проиграла «Детройту», Бобровский сделал 21 сейв

«Детройт» переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Ред Уингз» дубль оформил Мэйсон Эпплтон, а также по одной шайбе забросили Патрик Кейн и Майкл Расмуссен. Единственный гол гостей на счету Брэда Маршана.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков по воротам.

«Детройт» набрал 6 очков в 4 матчах и идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Флорида» занимает 6-ю строчку — 6 очков в 5 играх.