«Флорида» проиграла «Детройту», Бобровский сделал 21 сейв

16 октября, 04:41
«Детройт» переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У «Ред Уингз» дубль оформил Мэйсон Эпплтон, а также по одной шайбе забросили Патрик Кейн и Майкл Расмуссен. Единственный гол гостей на счету Брэда Маршана.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков по воротам.
«Детройт» набрал 6 очков в 4 матчах и идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Флорида» занимает 6-ю строчку — 6 очков в 5 играх.
Андрей Андрей
сейчас старт сезона,им рвать некуда. к новому году раскрутятся.
16.10.2025
SportVIPs14
16.10.2025
nikola mozaev
А в НХЛ на старом багаже далеко не уедешь. Боб не может тащить каждую игру.
16.10.2025
fell62
почивают на лаврах...
16.10.2025
nikola mozaev
Без травмированных Баркова и Ткачука Флорида испытывает серьезные проблемы в атаке. Забросить одну шайбу за игру - мизер для чемпиона двух последних лет.
16.10.2025