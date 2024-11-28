«Детройт» дома обыграл «Калгари» в овертайме

Сегодня, 06:33
«Детройт» на своем льду победил «Калгари» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.
За хозяев шайбы забросили Алекс Дебринэт и Лукас Рэймонд.
Автором единственного гола «Флэймз» стал Коннор Зари.
«Детройт» набрал 22 очка в 22 встречах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Калгари» с 28 очками в 23 матчах идет 4-м на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Калгари» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Дебринкэт — 9 (бол., Расмуссен, Раймонд), 6:33 — 1:0. Зари — 5 (бол., Уигар, Шарангович), 57:12 — 1:1. Раймонд — 6 (бол., Дебринкэт, Зайдер), 63:35 — 2:1.
Вратари: Тэлбот — Владарж.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (8+10+8+1) — 25 (7+5+12+1).
Наши: Тарасенко (15.16/4/0) — Кузьменко (14.31/2/0), Мироманов (18.15/2/0).
28 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.