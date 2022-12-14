«Детройт» дома проиграл «Каролине»

«Детройт» на своем льду потерпел поражение от «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:1. Единственную шайбу забросил защитник Брейди Скжей. «Ред Уингз» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер Петр Кочетков отразил все 27 бросков по воротам. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Каролина» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Шей — 5 (бол., Джарвис, Котканиеми), 17:20 — 0:1.

Вратари: Хуссо (57:16 — 58:54, 59:28) — Кочетков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (8+13+6) — 27 (10+6+11).

Наши: — - Свечников (20.23/3/0).

14 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.