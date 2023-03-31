«Детройт» победил «Каролину»

«Детройт» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Харрикейнз» потерпели третье поражение подряд.

Российский форвард гостей Андрей Свечников пропустил встречу из-за травмы колена.

«Детройт» с 75 очками занимает 13-е место в Восточной конференции. «Каролина» располагается на 2-й строчке — 103 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Кубалик — 20 (Перрон, Зайдер), 0:59 — 1:0. Бернс — 14 (Слэвин, Фаст), 20:42 — 1:1. Слэвин — 7 (Ахо, Стаал), 24:18 — 1:2. Ларкин — 28 (бол., Чейссон, Перрон), 27:26 — 2:2. Уолман — 9 (Копп, Эрне), 59:56 — 3:2.

Вратари: Неделькович (27:03 — 27:19) — Андерсен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (8+7+7) — 33 (10+14+9).

31 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 19 183 зрителя.