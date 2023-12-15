«Каролина» победила «Детройт», Кочетков отразил 25 бросков

«Каролина» обыграла «Детройт» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей забросили Джек Друри и Джордан Стаал, единственный гол хозяев забил Майкл Расмуссен.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 25 из 26 бросков.

«Харрикейнз» поднялись на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 33 очками в 29 матчах. «Детройт» идет на седьмой строчке с 34 очками в 29 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Каролина» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Друри — 4 (Ноесен, Нечас), 4:48 — 0:1. Расмуссен — 7 (Копп, Берггрен), 25:20 — 1:1. Стаал — 4 (Фаст, Пеши), 31:49 — 1:2.

Вратари: Хуссо (53:48 — 54:16, 59:20) — Кочетков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (8+11+7) — 39 (10+15+14).

Наши: — - Орлов (12.36/2/0).

15 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.