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5 апреля, 04:46

«Каролина» проиграла «Детройту», Кочетков пропустил 4 шайбы

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на своем льду выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 16 из 24 бросков по своим воротам.

«Детройт» набрал 77 очков в 75 матчах и идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Каролина» идет на второй строчке — 96 очков в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Каролина» — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Голы: Чиаро — 4 (Дебринкэт, Ларкин), 9:03 — 1:0. Каспер — 15 (Седерблом, Раймонд), 9:29 — 2:0. Блэйк — 15 (Джарвис), 21:57 — 2:1. Кейн — 20, 29:05 — 3:1. Расмуссен — 9 (Мотт), 29:26 — 4:1. Робинсон — 14 (Робидас, Дж. Слэвин), 32:36 — 4:2. Бернс — 6 (Рословик, Дж. Слэвин), 52:44 — 4:3. Дебринкэт — 34 (п.в., Ларкин), 59:59 — 5:3.

Вратари: Тэлбот — Кочетков (57:52 — 59:59).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (7+7+8) — 33 (7+16+10).

Наши: Тарасенко (14.50/0/0) — -.

5 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.

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Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Каролина Харрикейнз
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