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НХЛ

20 марта, 04:37

«Коламбус» проиграл «Детройту» в овертайме. Марченко забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
20 марта. Детройт — Коламбус — 4:3 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Детройт» в овертайме переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забросил одну шайбу. Голкипер Даниил Тарасов отразил 23 из 27 бросков по своим воротам.

«Детройт» набрал 76 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Веренски — 5, 5:56 — 0:1. Тексье — 11 (Веренски, Северсон), 13:43 — 0:2. Раймонд — 23 (бол., Фаббри, Кейн), 22:57 — 1:2. Зайдер — 8 (Чиаро, Расмуссен), 24:23 — 2:2. Марченко — 18 (бол., Веренски, Годро), 44:26 — 2:3. Раймонд — 24 (Кейн, Гостисбеер), 59:47 — 3:3. Кейн — 15 (Дебринкэт, Зайдер), 60:48 — 4:3.

Вратари: Раймер (58:18 — 58:50, 59:04 — 59:47) — Тарасов.

Штраф: 4 — 16.

Броски: 27 (5+10+10+2) — 35 (20+7+8+0).

Наши: — - Воронков (10.11/3/+1), Марченко (16.17/3/0), Проворов (21.46/3/-1).

20 марта. Детройт. Little Caesars Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Даниил Тарасов (Коламбус)
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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