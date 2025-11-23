«Детройт» обыграл «Коламбус» в овертайме

«Детройт» победил «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев голы забили Лукас Раймонд, Бен Чиаро, Мориц Зайдер и Алекс Дебринкэт (в овертайме), у гостей — Адам Фантилли, Майлс Вуд и Зак Веренски. Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 на счету 28-летнего россиянина 7 (3+4) очков в 22 матчах.

«Детройт» в 27 матчах набрал 22 очка и занимает третье место в Восточной конференции. «Коламбус» с 25 очками после 22 игр расположился на шестом месте.