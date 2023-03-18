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НХЛ

Сегодня, 22:44

«Колорадо» обыграл «Детройт», Маккиннон и Макар набрали по три очка

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«Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» (5:1). В составе победителей по 3 очка набрали Нэйтан Маккиннон (1+2) и Кайл Макар (0+3).

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

Эта победа стала для «Колорадо» пятой подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Колорадо» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Голы: Тэйвз — 5 (Комфер, Макар), 5:01 — 0:1. Сутер — 12 (Ларкин), 6:55 — 1:1. Маккиннон — 30 (Мальгин, Макар), 27:24 — 1:2. Байрам — 7 (бол., Макар, Маккиннон), 37:37 — 1:3. Эллер — 9 (мен., Ничушкин, Дж. Джонсон), 44:20 — 1:4. Рантанен — 46 (Родригес, Маккиннон), 45:16 — 1:5.

Вратари: Хуссо (Хелльберг, 45:16) — Георгиев.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (16+8+10) — 23 (6+12+5).

Наши: — - Ничушкин (17.02/2/+2).

18 марта. Детройт. Little Caesars Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2022-2023/
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Колорадо Эвеланш
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