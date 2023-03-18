«Колорадо» обыграл «Детройт», Маккиннон и Макар набрали по три очка

«Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» (5:1). В составе победителей по 3 очка набрали Нэйтан Маккиннон (1+2) и Кайл Макар (0+3). Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Эта победа стала для «Колорадо» пятой подряд. НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Колорадо» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) Голы: Тэйвз — 5 (Комфер, Макар), 5:01 — 0:1. Сутер — 12 (Ларкин), 6:55 — 1:1. Маккиннон — 30 (Мальгин, Макар), 27:24 — 1:2. Байрам — 7 (бол., Макар, Маккиннон), 37:37 — 1:3. Эллер — 9 (мен., Ничушкин, Дж. Джонсон), 44:20 — 1:4. Рантанен — 46 (Родригес, Маккиннон), 45:16 — 1:5. Вратари: Хуссо (Хелльберг, 45:16) — Георгиев. Штраф: 8 — 8. Броски: 34 (16+8+10) — 23 (6+12+5). Наши: — - Ничушкин (17.02/2/+2). 18 марта. Детройт. Little Caesars Arena.