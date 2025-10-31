«Детройт» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» победил «Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У победителей голы на счету Марко Каспера (дважды) и Алекса Дебринкэта, победный буллит реализовал Лукас Рэймонд. За «Кингз» забили Алекс Лаферрье, Кори Перри и Куинтон Байфилд.

«Детройт» (16 очков после 11 матчей) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, «Лос-Анджелес» идет на шестом месте в Западной конференции (14 очков после 12 игр).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте