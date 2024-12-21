«Детройт» на своем льду проиграл «Монреалю»

«Детройт» потерпел поражение от «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Канадиенс» одержали вторую победу подряд.

Голы канадской команды забили Эмиль Хейнеман, Джейк Эванс, Арбер Джекай, Патрик Лайне . У «Ред Уингз» отличились Патрик Кейн, Джозеф Велено, Тайлер Мотт.

«Детройт» набрал 30 очков в 32 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 15-й строчке — 29 очков в 32 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Монреаль» — 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)

Голы: Хейнеман — 7 (Эванс, Мэтисон), 7:09 — 0:1. Кейн — 5 (Копп, Дебринкэт), 13:27 — 1:1. Эванс — 6 (мен.), 18:31 — 1:2. Велено — 3 (Питри, Расмуссен), 19:27 — 2:2. Мотт — 2 (Расмуссен), 41:40 — 3:2. Джекай — 1 (Армиа, Хейнеман), 48:42 — 3:3. Лайне — 7 (бол., Хатсон, Кофилд), 52:02 — 3:4.

Вратари: Тэлбот — Монтембо.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (13+5+10) — 33 (14+10+9).

Наши: Тарасенко (15.17/3/0) — -.

21 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.