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Сегодня, 04:47

«Детройт» выиграл у «Нэшвилла»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Предаторз» потерпели второе поражение подряд на старте сезона.

Заброшенными шайбами отметились Джейти Компер, Дилан Ларкин и Эндрю Копп. Российский нападающий «Ред Уингз» Владимир Тарасенко сыграл 11 с половиной минут и отметился одним броском по воротам соперника.

«Детройт» с 2 очками занимает 11-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 15-й строчке в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нэшвилл» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Комфер — 1 (Чиаро, Зайдер), 21:02 — 1:0. Копп — 1 (Раймонд, Эдвинссон), 46:35 — 2:0. Ларкин — 1 (п.в.), 59:40 — 3:0.

Вратари: Тэлбот — Сарос.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (8+10+4) — 42 (16+12+14).

Наши: Тарасенко (11.31/1/+1) — -.

13 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 16844 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нэшвилл Предаторз

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