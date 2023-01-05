«Детройт» дома проиграл «Нью-Джерси»

Сегодня, 05:39
«Детройт» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.
«Дэвилз» занимают 4-е место в Восточной конференции — 51 очко. «Детройт» идет на 11-й строчке — 39 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Нью-Джерси» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
Голы: Хэмилтон — 9 (бол., Хьюз, Хишир), 29:17 — 0:1. Хишир — 17 (бол., Хэмилтон, Братт), 36:20 — 0:2. Маклеод — 4 (Хольц, Вуд), 41:51 — 0:3. Хольц — 3 (Вуд, Сиверсон), 46:40 — 0:4. Хьюз — 22 (Хаула, Татар), 53:59 — 0:5. Раймонд — 10 (бол., Ларкин, Зайдер), 58:00 — 1:5.
Вратари: Хуссо — Ванечек.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 33 (10+11+12) — 27 (6+10+11).
5 января. Детройт. Little Caesars Arena.