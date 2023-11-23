«Детройт» обыграл «Нью-Джерси»

Сегодня, 05:27
«Детройт» на своем льду переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Дэвилз» потерпели второе поражение подряд.
Нападающий Робби Фаббри забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Голы: Раймонд — 8 (Фаббри, Комфер), 16:58 — 1:0. Ларкин — 6 (Дебринкэт), 17:18 — 2:0. Фаббри — 4 (Спронг, Велено), 18:10 — 3:0. Зайдер — 2 (бол., Спронг, Уолман), 29:05 — 4:0.
Вратари: Лион — Ванечек.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 28 (10+11+7) — 16 (7+7+2).
23 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей