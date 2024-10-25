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Сегодня, 04:53

«Детройт» выиграл у «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Ред Уингз» одержали третью победу подряд.

Форвард «Детройта» Патрик Кейн забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нью-Джерси» — 5:3 (2:1, 0:1, 3:1)

Голы: Хишир — 6 (бол., Братт), 12:11 — 0:1. Фишер — 1 (Копп), 18:09 — 1:1. Дебринкэт — 3, 18:34 — 2:1. Хаула — 3 (бол., Майер, Л. Хьюз), 24:59 — 2:2. Ларкин — 4 (бол., Кейн, Раймонд), 49:46 — 3:2. Хишир — 7 (бол., Д. Хьюз, Хэмилтон), 51:41 — 3:3. Кейн — 2 (бол., Раймонд, Дебринкэт), 56:28 — 4:3. Расмуссен — 1 (п.в., Эдвинссон), 59:48 — 5:3.

Вратари: Тэлбот — Маркстрем (58:53 — 59:48).

Штраф: 22 — 20.

Броски: 20 (8+6+6) — 40 (15+14+11).

Наши: Тарасенко (15.59/0/0) — -.

25 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Джерси Дэвилз

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