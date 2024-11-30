«Детройт» проиграл «Нью-Джерси», Тарасенко забил гол и сделал голевую передачу

Сегодня, 02:09
«Детройт» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:5 (2:2, 1:2, 1:1)
Голы: Тарасенко — 3 (бол., Питри, Комфер), 3:41 — 1:0. Раймонд — 7 (Тарасенко, Каспер), 9:22 — 2:0. Хэмилтон — 4 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 16:05 — 2:1. Майер — 8 (бол., Л. Хьюз, Татар), 18:00 — 2:2. Мотт — 1 (Чиаро, Комфер), 21:26 — 3:2. Хишир — 14 (Майер, Ковачевич), 31:10 — 3:3. Ноесен — 11, 36:49 — 3:4. Д. Хьюз — 9 (бол., Хэмилтон, Братт), 43:05 — 3:5. Холл — 1 (Копп), 43:27 — 4:5.
Вратари: Тэлбот (58:16) — Маркстрем.
Штраф: 13 — 13.
Броски: 29 (13+6+10) — 30 (7+17+6).
Наши: Тарасенко (17.16/4/+2) — -.
29 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.