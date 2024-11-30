Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:09

«Детройт» проиграл «Нью-Джерси», Тарасенко забил гол и сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Детройт» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:5 (2:2, 1:2, 1:1)

Голы: Тарасенко — 3 (бол., Питри, Комфер), 3:41 — 1:0. Раймонд — 7 (Тарасенко, Каспер), 9:22 — 2:0. Хэмилтон — 4 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 16:05 — 2:1. Майер — 8 (бол., Л. Хьюз, Татар), 18:00 — 2:2. Мотт — 1 (Чиаро, Комфер), 21:26 — 3:2. Хишир — 14 (Майер, Ковачевич), 31:10 — 3:3. Ноесен — 11, 36:49 — 3:4. Д. Хьюз — 9 (бол., Хэмилтон, Братт), 43:05 — 3:5. Холл — 1 (Копп), 43:27 — 4:5.

Вратари: Тэлбот (58:16) — Маркстрем.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 29 (13+6+10) — 30 (7+17+6).

Наши: Тарасенко (17.16/4/+2) — -.

29 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Читайте также
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
Страны Балтии отсоединятся от российской энергосистемы 8 февраля
МИД Тайваня заявил об извлечении ценных уроков из украинского конфликта
Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
В МИДе заявили о росте конфронтации с РФ в случае введения Западом войск на Украину
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
Сегодня
Вчера
Неделя