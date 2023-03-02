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НХЛ

Сегодня, 09:25

«Детройт» обменял защитника Гронека в «Ванкувер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Детройт» обменял чешского защитника Филипа Гронека в «Ванкувер».

«Ред Уингз» получили в сделке условный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023, изначально принадлежавший «Айлендерс», и выбор во втором раунде драфта-2023. «Кэнакс» также достался выбор в четвертом раунде драфта-2023.

Контракт 25-летнего чеха с кэпхитом 4,4 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне Гронек провел 60 матчей в НХЛ, в которых набрал 38 (9+29) очков при коэффициенте полезности «+8».

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Детройт Ред Уингз
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