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НХЛ

Сегодня, 04:49

«Детройт» объявил о подписании Патрика Кейна

Сергей Разин
корреспондент
Патрик Кейн.
Фото USA Today Sports
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Форвард Патрик Кейн подписал контракт с «Детройтом», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 35-летним американцем рассчитано до конца сезона-2023/24 с зарплатой в 2,75 миллиона долларов. Кейн будет выступать под 88-м номером. Форвард находился без клуба по окончании прошлого сезона.

Кейн в прошлом сезоне выступал за «Чикаго», а в марте был обменян в «Рейнджерс». В регулярном чемпионате он провел 73 матча, в которых забросил 21 шайбу и отдал 36 голевых передач. В плей-офф нападающий в 7 играх набрал 6 очков (1+5).

Патрик Кейн
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
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