«Детройт» опубликовал ролик в честь 30-летия «Русской пятерки»

«Детройт» в соцсети опубликовал видеоролик в честь 30-летия со дня выхода на лед «Русской пятерки».

27 октября 1995 года «Ред Вингз» победил «Калгари» со счетом 3:0. В составе «Детройта» на лед вышли форварды Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров и защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов.

В видео показаны нарезки лучших моментов с участием игроков «Русской пятерки». В сезоне-1995/96 «Детройт» дошел до финала Западной конференции, а в следующем сезоне команда стала обладателем Кубка Стэнли.