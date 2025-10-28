Видео
28 октября, 10:37

«Детройт» опубликовал ролик в честь 30-летия «Русской пятерки»

Руслан Минаев

«Детройт» в соцсети опубликовал видеоролик в честь 30-летия со дня выхода на лед «Русской пятерки».

27 октября 1995 года «Ред Вингз» победил «Калгари» со счетом 3:0. В составе «Детройта» на лед вышли форварды Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров и защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов.

В видео показаны нарезки лучших моментов с участием игроков «Русской пятерки». В сезоне-1995/96 «Детройт» дошел до финала Западной конференции, а в следующем сезоне команда стала обладателем Кубка Стэнли.

  • Андрей Андрей

    Да,было время,как говорил Федоров:уникальное.

    28.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Отличную пятерку создал Боуман. Федоров определял красоту и мощь нападения, Константинов надежность обороны того Детройта.

    28.10.2025

