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28 марта, 04:46

«Детройт» потерпел поражение от «Оттавы», Тарасенко забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский нападающий «Ред Уингз» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Теперь у него 10 голов и 20 голевых передач в этом сезоне.

«Оттава» набрала 81 очко в 71 матче и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 12-й строчке — 72 очка в 72 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Оттава» — 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

Голы: Шабо — 6 (Зеттерлунд), 5:49 — 0:1. Штюцле — 21, 13:01 — 0:2. Перрон — 8 (Батерсон), 21:33 — 0:3. Кейн — 19 (бол., Дебринкэт, Раймонд), 45:25 — 1:3. Амадио — 11 (Хаймор), 48:44 — 1:4. Раймонд — 25 (Каспер), 51:50 — 2:4. Тарасенко — 10 (Комфер, Смит), 55:30 — 3:4.

Вратари: Лайон (Тэлбот, 21:33) — Улльмарк.

Штраф: 9 — 17.

Броски: 34 (16+9+9) — 32 (8+17+7).

Наши: Тарасенко (14.23/1/0) — Зуб (25.57/0/+1).

28 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 19 515 зрителей.

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Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
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ХК Детройт Ред Уингз
ХК Оттава Сенаторз
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