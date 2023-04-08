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Сегодня, 22:27

«Питтсбург» обыграл «Детройт», Малкин забросил шайбу, у Кросби — дубль

Руслан Минаев
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» в гостях обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе «Пингвинз» дубль на счету Сидни Кросби, одну шайбу забросил Евгений Малкин. Гол стал для россиянина 26-м в этом сезоне.

«Питтсбург» набрал 90 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице «Востока». У «Детройта» 80 очков и 12-я строчка.

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«Детройт» — «Питтсбург» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Нюландер — 1 (Гранлунд, Картер), 9:25 — 0:1. Кросби — 32, 19:57 — 0:2. Хейнен — 7 (Кросби), 31:16 — 0:3. Сутер — 14 (Копп, Раймонд), 31:58 — 1:3. Кросби — 33 (бол., Летанг, Гюнцель), 43:01 — 1:4. Малкин — 26 (Зукер), 53:00 — 1:5.

Вратари: Хуссо — Джерри.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 20 (7+8+5) — 28 (7+10+11).

Наши: — - Малкин (16.24/3/0).

8 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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