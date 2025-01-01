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Сегодня, 02:15

«Детройт» — «Питтсбург»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Детройт» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Getty Images
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«Детройт Ред Уингз» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 1 января 2025 года. Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» в Детройте, стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями матча «Детройт» — «Питтсбург» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды встретятся в третий раз в сезоне. В октябре «Пингвины» одержали победу со счетом 6:3, в ноябре «Красные крылья» взяли реванш — 3:2ОТ.

В регулярном чемпионате-2024/25 «Детройт» набрал 32 очка в 36 матчах, а «Питтсбург» — 39 в 38.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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