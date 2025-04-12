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12 апреля, 04:29

«Питтсбург» переиграл «Нью-Джерси», Малкин набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Питтсбурга» радуются забитому голу.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Питтсбург» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забил один гол и сделал голевую передачу. Теперь у 38-летнего россиянина 50 (16+34) очков в 66 играх этого сезона.

«Питтсбург» набрал 78 очков в 80 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 7-й строчке — 89 очков в 79 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Голы: Хаула — 10 (Мерсер, Пеши), 0:15 — 1:0. Палат — 15 (Гласс, Кейси), 6:17 — 2:0. Малкин — 16, 16:10 — 2:1. Пуустинен — 2 (бол., Малкин, Грызлик), 21:05 — 2:2. Кросби — 32 (бол., Раст, Грызлик), 53:21 — 2:3. Раст — 29 (п.в., Кросби, Койвунен), 58:24 — 2:4.

Вратари: Аллен (57:55 — 58:24) — Джерри.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (13+4+11) — 23 (9+4+10).

Наши: — - Малкин (15.07/5/+1), Пономарев (10.31/1/0).

12 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

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Евгений Малкин
Хоккей
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ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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