«Детройт» сыграет с «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 11 октября. Игра состоится на крытой арене «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (штат Мичиган, США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Детройт» — «Питтсбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Регулярный чемпионат НХЛ пройдет с 4 октября 2024 года по 18 апреля 2025-го. Кубок Стэнли состоится с апреля по июнь.

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