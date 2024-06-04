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Сегодня, 09:43

«Детройт» подписал лучшего снайпера чешской лиги Рыхловского

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Детройт» подписал контракт новичка с чешским нападающим Якубом Рыхловским. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 2 года.

22-летний форвард не был задрафтован клубами НХЛ. Сезон-2023/24 Рыхловски провел в чешской экстралиге в составе «Били Тигржи Либерец». Он набрал 46 (26+20) очков в 51 матче и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. В плей-офф Рыхловски набрал 7 (5+2) очков в 9 играх.

На международной арене хоккеист выступал за сборную Чехии на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года, отметившись одной передачей в пяти играх. Он также выступал на чемпионате мира среди юниоров А 2019 года.

Источник: ХК Детройт
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
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