«Детройт» подписал однолетний контракт с нападающим Берггреном

«Детройт» подписал контракт с нападающим Йонатаном Берггреном на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Зарплата 24-летнего хоккеиста составит 825 тысяч долларов.

В сезоне НХЛ-2023/24 швед сыграл за «Ред Уингз» 12 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков. В прошедшем сезоне Берггрен также выступал за «Гранд Рэпидс» в АХЛ. На его счету 53 игры и 56 (24+32) очков в регулярном чемпионате, в Кубке Колдера он набрал 10 (5+5) очков в 9 матчах.

Берггрен был выбран «Детройтом» во втором раунде под общим 33-м номером на драфте НХЛ 2018 года.