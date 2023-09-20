«Детройт» подписал пробный контракт с Анисимовым

«Детройт» объявил о подписании пробных профессиональных контрактов с двумя игроками. К «Ред Уингз» присоединились российский нападающий Артем Анисимов и канадский голкипер Майкл Хатчинсон.

В сезоне-2022/23 35-летний россиянин принял участие в 55 матчах АХЛ и набрал 36 (19+17) очков. Также на его счету 2 (1+1) очка в 3 встречах плей-офф.

В прошлом сезоне 33-летний вратарь сыграл 16 матчей в НХЛ за «Коламбус» с процентом отраженных бросков 87,7 процента, а также 7 матчей в АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» — 89,7 процента.