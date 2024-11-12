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Сегодня, 11:33

«Детройт» поздравил Дацюка с введением Зал славы: «Волшебник»

Руслан Минаев
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«Детройт» поздравил бывшего нападающего Павла Дацюка с введением в Зал хоккейной славы. Церемония прошла в понедельник, 11 ноября в Торонто.

«Олимпийский чемпион. Обладатель Кубка Стэнли. Волшебник. Член Зала славы», — говорится в сообщении клуба в соцсети.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.

В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Кроме того, он выигрывал чемпионат мира, один раз становился серебряным призером ЧМ и дважды бронзовым.

Павел Дацюк
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз

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