Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:51

«Детройт» предложил Ларкину новый контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Детройт» предложил капитану команды Дилану Ларкину новый контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов, утверждает Detroit Free Press.

Однако представители хоккеиста ставят в ориентир контракт нападающего «Айлендерс» Мэтью Барзэла с зарплатой 9,15 миллиона долларов в год.

Действующее соглашение 26-летнего нападающего с кэпхитом 6,1 миллиона долларов истекает в конце нынешнего сезона.

Ларкин набрал 43 (15+28) очка в 47 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий был выбран «Детройтом» на драфте 2014 года в первом раунде под общим 15-м номером.

Дилан Ларкин
ХК Детройт Ред Уингз
Обсудить
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
В МОК высказались о концепции нейтрального флага для россиян перед Олимпиадой-2024
Глава британского комитета признал участие Лондона в конфликте с РФ
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Скончался член Зала хоккейной славы Бобби Халл

Третьяк — о смерти Бобби Халла: «Выдающийся хоккеист и легендарный человек»