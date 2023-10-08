«Детройт: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Детройт Ред Уингз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Детройт Ред Уингз»

Город: Детройт, Мичиган (США)

Год основания: 1926

Главный тренер: Дерек Лалонд

Капитан: Дилан Ларкин

Домашняя арена (вместимость): Литтл Сизарс-арена (на 19 515)

Конференция: Восточная

Дивизион: Атлантический

«Детройт»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Детройт» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 80 очками и расположился на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе. «Ред Уингз» не вышли в плей-офф НХЛ.

«Детройт» 11 раз выигрывал Кубок Стэнли в своей истории.

«Детройт»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Детройт» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ гостевой игрой против «Нью-Джерси» на арене «Prudential Center». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Ред Уингз» встретятся с «Монреалем» на выезде в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).

«Детройт»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 02:30 (мск). «Нью-Джерси» — «Детройт»

15 октября. 02:00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»

17 октября. 02:00. «Коламбус» — «Детройт»

19 октября. 02:30. «Детройт» — «Питтсбург»

21 октября. 20:00. «Оттава» — «Детройт»

23 октября. 00:00. «Детройт» — «Калгари»

25 октября. 03:15. «Детройт» — «Сиэтл»

27 октября. 02:00. «Детройт» — «Виннипег»

29 октября. 02:00. «Бостон» — «Детройт»

31 октября. 02:30. «Айлендерс» — «Детройт»

Календарь матчей «Дейтройта» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Детройта»

Дерек Лалонд (51 год) начал тренерскую карьеру в 1995 году. Американский специалист ранее работал в командах колледжа Ливан-Вэлли, государственном университета Ферриса и в университета Денвера, а также в клубах «Толедо Уолли», «Айова Уайлд» и в «Тампе-Бэй».

Российские хоккеисты «Детройта»

Клим Костин (нападающий)

«Детройт»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».