«Детройт: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

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Полное название: «Детройт Ред Уингз»
Город: Детройт, Мичиган (США)
Год основания: 1926
Главный тренер: Дерек Лалонд
Капитан: Дилан Ларкин
Домашняя арена (вместимость): Литтл Сизарс-арена (на 19 515)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический
В сезоне 2022 / 2023 «Детройт» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 80 очками и расположился на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе. «Ред Уингз» не вышли в плей-офф НХЛ.
«Детройт» 11 раз выигрывал Кубок Стэнли в своей истории.
«Детройт» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ гостевой игрой против «Нью-Джерси» на арене «Prudential Center». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Ред Уингз» встретятся с «Монреалем» на выезде в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).
13 октября. 02:30 (мск). «Нью-Джерси» — «Детройт»
15 октября. 02:00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»
17 октября. 02:00. «Коламбус» — «Детройт»
19 октября. 02:30. «Детройт» — «Питтсбург»
21 октября. 20:00. «Оттава» — «Детройт»
23 октября. 00:00. «Детройт» — «Калгари»
25 октября. 03:15. «Детройт» — «Сиэтл»
27 октября. 02:00. «Детройт» — «Виннипег»
29 октября. 02:00. «Бостон» — «Детройт»
31 октября. 02:30. «Айлендерс» — «Детройт»
Календарь матчей «Дейтройта» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Дерек Лалонд (51 год) начал тренерскую карьеру в 1995 году. Американский специалист ранее работал в командах колледжа Ливан-Вэлли, государственном университета Ферриса и в университета Денвера, а также в клубах «Толедо Уолли», «Айова Уайлд» и в «Тампе-Бэй».
«Детройт»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».