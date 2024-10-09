«Детройт»: расписание матчей в регулярном чемпионате

В первом матче нового сезона НХЛ «Детройт» сыграет с «Питтсбургом»

«Детройт Ред Уингз» начинают свой 99-й сезон в НХЛ. Клуб 11 раз становился обладателем Кубка Стэнли.

Стартовую игру на своем льду «Детройт», за который выступает российский форвард Владимир Тарасенко, проведет 11 октября — с «Питтсбургом». Первый выездной матч «Ред Уингз» состоится 15 октября — в Нью-Йорке с «Рейнджерс».

В канун Нового года по московскому времени «Детройт» сыграет с «Торонто» 28 декабря и с «Вашингтоном» — 30 декабря, а 1 января 2025 года встретится с «Питтсбургом».

В заключительном матче регулярного чемпионата 18 апреля соперником «Детройта» будет «Торонто».

Приводим расписание стартовых игр «Красных крыльев» в регулярном чемпионате (время начала — московское).

Расписание матчей «Детройт Ред Уингз» в октябре 2024 года

11 октября, 2.00. «Детройт» — «Питтсбург»

13 октября, 2.00. «Детройт» — «Нэшвилл»

15 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Детройт»

18 октября, 2.30. «Детройт» — «Рейнджерс»

19 октября, 21.00. «Нэшвилл» — «Детройт»

23 октября, 2.45. «Айлендерс» — «Детройт»

25 октября, 2.00. «Детройт» — «Нью-Джерси»

26 октября, 20.00. «Баффало» — «Детройт»

28 октября, 1.00. «Детройт» — «Эдмонтон»

31 октября, 2.30. «Детройт» — «Виннипег»

Полностью расписание матчей клуба «Детройт Ред Уингз» в актуальном виде и результаты игр доступны в разделе команды на нашем сайте.