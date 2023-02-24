«Детройт» выиграл у «Рейнджерс»

«Детройт» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Команда из Нью-Йорка проиграла третью встречу подряд.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел всю встречу на скамейке запасных. Нападающие Владимир Тарасенко и Артемий Панарин результативными действиями не отметились.

«Детройт» набрал 64 очка и занимает 8-е очко в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 6-й строчке — 75 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Рейнджерс» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Копп — 6 (Расмуссен, Перрон), 15:33 — 1:0. Трочек — 17, 26:06 — 1:1. Задина — 2 (Ларкин), 28:18 — 2:1. Расмуссен — 10 (Перрон, Копп), 38:02 — 3:1. Гронек — 9 (бол., Копп, Кубалик), 44:51 — 4:1.

Вратари: Хуссо — Галак.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 23 (7+8+8) — 31 (10+13+8).

Наши: — - Панарин (17.09/1/0), Тарасенко (16.25/4/-1).

24 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19116 зрителей.