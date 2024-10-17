«Детройт» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 18 октября. Матч пройдет на крытой арене «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (штат Мичиган, США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Детройт» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

По итогам 3 игр регулярного чемпионата «Ред Уингз» набрали 2 очка и занимают последнее место в Восточной конференции. «Нью Йорк» с 5 баллами располагается на 5-й строчке на «Востоке».

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