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«Детройт» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Детройт» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 18 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото USA Today Sports
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«Детройт» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 18 октября. Матч пройдет на крытой арене «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (штат Мичиган, США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Детройт» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

По итогам 3 игр регулярного чемпионата «Ред Уингз» набрали 2 очка и занимают последнее место в Восточной конференции. «Нью Йорк» с 5 баллами располагается на 5-й строчке на «Востоке».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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