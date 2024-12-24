«Сент-Луис» на выезде обыграл «Детройт», у Бучневича результативный пас

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Детройт» со счетом 4:0.

Хет-трик оформил Дилан Холоуэй, еще одну шайбу забросил Александр Тексье, Павел Бучневич сделал результативную передачу.

«Сент-Луис» с 36 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Детройт» с 30 очками — на 15-й строчке «Востока».

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«Детройт» — «Сент-Луис» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Холлоуэй — 11 (Фаулер, Кайру), 16:14 — 0:1. Тексье — 2 (Томас, Бучневич), 20:18 — 0:2. Холлоуэй — 12 (Шенн, Парэйко), 27:45 — 0:3. Холлоуэй — 13 (п.в., Парэйко, Томас), 55:54 — 0:4.

Вратари: Тэлбот — Биннингтон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 19 (3+6+10) — 21 (10+7+4).

Наши: Тарасенко (14.36/1/-1) — Бучневич (18.53/2/+2), Торопченко (12.26/0/0).

24 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.