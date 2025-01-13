«Детройт» обыграл «Сиэтл», у Тарасенко две результативные передачи

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сиэтл» со счетом 6:2.

В составе «Ред Уингз» отличились Марко Каспер, Джейти Компер, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Эрик Густафссон и Дилан Ларкин, Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи. У «Кракен» шайбы забросили Оливер Бьоркстранд и Мэттью Бенирс.

«Детройт» продлил победную серию до семи матчей и с 44 очками расположился на девятом месте в Восточной конференции. «Сиэтл» с 39 очками — на 13-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Сиэтл» — 6:2 (4:0, 2:1, 0:1)

Голы: Каспер — 4 (Ларкин, Раймонд), 3:22 — 1:0. Комфер — 6 (Тарасенко, Юханссон), 3:33 — 2:0. Дебринкэт — 19 (бол., Раймонд, Зайдер), 6:16 — 3:0. Кейн — 10 (Густафссон, Копп), 7:53 — 4:0. Густафссон — 2 (бол., Тарасенко, Каспер), 24:17 — 5:0. Ларкин — 18 (бол., Кейн, Зайдер), 35:21 — 6:0. Бьоркстранд — 13 (бол., Шварц, Данн), 38:00 — 6:1. Бенайерс — 8 (Шварц, Какко), 46:54 — 6:2.

Вратари: Тэлбот — Грубауэр (Даккорд, 6:16).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 23 (11+8+4) — 33 (12+6+15).

Наши: Тарасенко (13.28/0/+1) — -.

12 января. Детройт. Little Caesars Arena.