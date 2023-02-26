«Тампа» обыграла «Детройт», Василевский отразил 45 бросков

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» со счетом 3:0.

Отличились Брэйден Пойнт, Никита Кучеров и Алекс Киллорн, вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 45 бросков.

После этого матча «Тампа» с 78 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 64 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Пойнт — 35 (Кучеров, Киллорн), 9:04 — 0:1. Кучеров — 22 (Пойнт, Пол), 39:53 — 0:2. Киллорн — 15 (п.в., Хагель), 57:47 — 0:3.

Вратари: Хуссо (56:43 — 57:47) — Василевский.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 45 (12+20+13) — 18 (9+3+6).

Наши: — - Кучеров (17.11/1/+2), Наместников (11.16/1/0), Сергачев (23.56/1/+3).

26 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.