«Детройт» обыграл «Тампу» и прервал серию из шести поражений, у Кучерова два очка

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 7:4.

В составе «Рэд Уингз» по 3 (2+1) очка набрали Дилан Ларкин и Майкл Расмуссен, Дэвид Перрон набрал 3 (1+2) очка. У «Лайтнинг» 2 (1+1) очка у Никиты Кучерова, Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-1», у Михаила Сергачева «-2».

«Детройт» прервал серию из шести поражений и с 35 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Тампа» с 41 очком — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)

Голы: Пойнт — 17 (Кучеров, Чернак), 1:29 — 0:1. Мяяття — 3 (Сутер), 15:34 — 1:1. Киллорн — 9 (Колтон, Пербикс), 18:38 — 1:2. Расмуссен — 5 (Чиаро, Сундквист), 19:32 — 2:2. Ларкин — 11 (Перрон, Расмуссен), 31:08 — 3:2. Колтон — 8, 33:15 — 3:3. Седерблом — 4 (Велено), 43:48 — 4:3. Ларкин — 12 (Расмуссен), 49:46 — 5:3. Кучеров — 13 (Хедман, Стэмкос), 56:13 — 5:4. Перрон — 11 (п.в., Ларкин), 57:27 — 6:4. Расмуссен — 6 (п.в., Перрон), 58:59 — 7:4.

Вратари: Хуссо — Эллиотт (56:02 — 56:13, 57:09 — 57:27, 58:34 — 58:59).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 31 (15+8+8) — 38 (17+11+10).

Наши: — - Кучеров (20.52/3/-1), Наместников (11.48/2/-1), Сергачев (21.29/2/-2).

22 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.