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Сегодня, 00:30

«Детройт» — «Тампа Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Тампа Бэй» начнется в 02.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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«Детройт» на арене «Little Caesars Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Тампы Бэй». Матч пройдет в Детройте (США) 15 октября, начало — в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Детройт» — «Тампа Бэй» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

В сезоне 2022 / 2023 «Детройт» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 80 очками и расположился на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе. «Ред Уингз» не вышли в плей-офф НХЛ.

«Тампа-Бэй» была создана в 1992 году и завоевала три Кубка Стэнли — 2004, 2020, 2021. В сезоне 2022/2023 «Лайтнинг» заняла третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа» уступила в серии «Торонто».

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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