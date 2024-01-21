«Детройт» на своем льду примет «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в понедельник, 22 января. Игра состоится на крытой многофункциональной арене «Литтл Сизарс-арена» в Детройте, штат Мичиган (США) и начнется в 01.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и статистикой встречи «Детройт» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. В прямом эфире бесплатно игру можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Ред Уингз» набрали 51 очко и занимают 8-е место в Восточной конференции. «Лайтнинг» с 53 баллами располагается на 6-й строчке «Востока».

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