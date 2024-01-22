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НХЛ

Сегодня, 05:38

«Тампа» уступила «Детройту», Василевский отразил 33 броска

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Детройту» со счетом 1:2.

В составе «Латнинг» гол с передачи Никиты Кучерова забил Виктор Хедман, вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска из 35. У «Рэд Уингз» шайбы забросили Лукас Реймонд и Даниэль Спронг.

После этого матча «Тампа» с 53 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Детройт» с 53 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Хедман — 9 (Кучеров, Пойнт), 8:45 — 0:1. Раймонд — 13 (Ларкин, Перрон), 18:29 — 1:1. Спронг — 12 (Комфер), 28:58 — 2:1.

Вратари: Лион — Василевский (56:59).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (12+19+4) — 29 (5+5+19).

Наши: Костин (7.16/0/0) — Кучеров (25.40/2/0).

22 января. Детройт. Little Caesars Arena.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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