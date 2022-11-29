«Торонто» на выезде обыграл «Детройт»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 4:2.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Митч Марнер и Расмус Сандин. У «Ред Уингз» шайбы забросили Мориц Зайдер и Адам Эрн.

После этого матча «Торонто» с 33 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Детройт» с 26 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Торонто» — 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Голы: Зайдер — 2 (Ларкин, Кубалик), 4:45 — 1:0. Мэттьюс — 11 (Бантинг, Холлоуэй), 8:24 — 1:1. Нюландер — 13 (бол., Таварес, Сандин), 9:15 — 1:2. Марнер — 7 (Джиордано, Ярнкрок), 20:52 — 1:3. Сандин — 1 (Мэттьюс, Керфут), 28:37 — 1:4. Эрне — 3 (Зайдер, Чиаро), 52:41 — 2:4.

Вратари: Хуссо (Неделькович, 28:37, 57:11) — Мюррей.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 44 (10+15+19) — 25 (5+14+6).

Наши: — .

29 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 18277 зрителей.