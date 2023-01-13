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НХЛ

Сегодня, 05:33

«Торонто» проиграл «Детройту». Самсонов сделал 19 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Ред Уингз» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Торонто» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Раймонд — 12 (Ларкин), 8:48 — 1:0. Фаббри — 3 (бол., Берггрен, Кубалик), 23:49 — 2:0. Сандин — 3 (Таварес, Лильегрен), 26:18 — 2:1. Чиаро — 3 (п.в., Раймонд, Ларкин), 58:07 — 3:1. Зайдер — 3 (бол., Уолман, Раймонд), 59:40 — 4:1.

Вратари: Хуссо — Самсонов (49:45 — 50:01, 57:59 — 58:07, 58:17 — 58:49).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 23 (9+6+8) — 33 (8+8+17).

13 января. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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