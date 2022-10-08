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Сегодня, 04:56

«Торонто» на предсезонке уступил «Детройту», Самсонов отразил 23 броска

Сергей Разин
корреспондент
8 октября. «Детройт» — «Торонто» — 4:2.
Фото ХК «Детройт»

«Торонто» в предсезонном матче НХЛ уступил «Детройту» со счетом 2:4.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Ник Абруццезе и Расмус Садин, при этом команда вела со счетом 2:0. У «Рэд Уингз» дубль оформил Тайлер Бертуцци, еще по шайбе забросили Элмер Седерблум и Джо Велено.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отыграл весь матч и отразил 23 броска из 26, форвард Семен Дер-Аргучинцев завершил встречу с показателем полезности «-2».

В следующем матче предсезонки «Торонто» и «Детройт» снова встретятся 9 октября.

Илья Самсонов. Самсонов в матче с «Детройтом» пропустил шайбу после рикошета от штанги, перекладины и своей клюшки

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Семен Дер-Аргучинцев
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