Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:58

«Детройт» проиграл «Торонто» в Стокгольме

Евгений Козинов
Корреспондент
17 ноября. «Детройт» — «Торонто» — 2:3.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Торонто» одержал волевую победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Встреча прошла в столице Швеции, Стокгольме.

В середине второго периода нападающие «Ред Уингз» Даниэль Спронг и Лукас Рэймонд отметились заброшенными шайбами. В третьем периоде «Мэйпл Ливз» вырвали победу благодаря голам Тайлера Бертуцци, Вильяма Нюландера и Джона Тавареса.

«Торонто» набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 5-й строчке — 19 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Торонто» — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Голы: Спронг — 5 (буллит), 32:52 — 1:0. Раймонд — 7 (Чиаро, Дебринкэт), 34:44 — 2:0. Бертуцци — 4 (Нюландер, Таварес), 43:50 — 2:1. Нюландер — 11 (бол., Марнер, Таварес), 53:03 — 2:2. Таварес — 7 (Бертуцци, Нюландер), 54:27 — 2:3.

Вратари: Лион (58:28) — Самсонов.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 29 (7+12+10) — 29 (5+9+15).

Наши: Костин (9.59/2/0) — -.

17 ноября. Стокгольм. Avicii Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
1
0
Читайте также
Тайсон Фьюри — Александр Усик: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира
«Здесь было за что играть». Медведев уступил Алькарасу победу в группе и матч с Джоковичем
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Детройт» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча НХЛ в Европе — прямой эфир (видео)

НХЛ: «Детройт» проиграл «Торонто», «Анахайм» — «Флорида». Расписание матчей 17 и 18 ноября