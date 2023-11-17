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Сегодня, 21:00

«Детройт» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча НХЛ в Европе — прямой эфир (видео)

Видеотрансляция матча НХЛ «Детройт» — «Торонто» 17 ноября во Вконтакте начнется в 22.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Остон Мэттьюс.
Остон Мэттьюс.
Фото Global Look Press
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«Детройт» в шведской столице Стокгольм сыграет против «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября. Встреча пройдет на территории комплекса «Авичи-Арена». Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Детройт» и «Торонто» вместе с «Оттавой» и «Миннесотой» проводят игры регулярного чемпионата НХЛ в рамках Глобальной серии-2023 в Швеции.

Следить за ключевыми событиями противостояния НХЛ можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Смотреть видеотрансляцию матча «Детройт» — «Торонто» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Ред Уингз» с 19 баллами занимают третье место в турнирной таблице Атлантического дивизона. «Мэйпл Ливз» с 18 очками располагаются на четвертой строчке в Атлантике.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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НХЛ: «Детройт» — «Торонто», «Анахайм» — «Флорида». Расписание матчей 17 и 18 ноября