Видеотрансляция матча НХЛ «Детройт» — «Торонто» 17 ноября во Вконтакте начнется в 22.00

«Детройт» в шведской столице Стокгольм сыграет против «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября. Встреча пройдет на территории комплекса «Авичи-Арена». Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Детройт» и «Торонто» вместе с «Оттавой» и «Миннесотой» проводят игры регулярного чемпионата НХЛ в рамках Глобальной серии-2023 в Швеции.

Следить за ключевыми событиями противостояния НХЛ можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Смотреть видеотрансляцию матча «Детройт» — «Торонто» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Ред Уингз» с 19 баллами занимают третье место в турнирной таблице Атлантического дивизона. «Мэйпл Ливз» с 18 очками располагаются на четвертой строчке в Атлантике.

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